Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Erdoğan Demirören hayatını kaybetti
Erdoğan Demirören hayatını kaybetti
“Türkiye’de yaklaşık 4 milyon NASH hastası var”
“Türkiye’de 4 milyon NASH hastası...
Bakan Soylu'dan apolet açıklaması
Soylu'dan çok sert 'apolet' açıklaması
İnce: Türkiye'yi Ankara'dan yöneteceğim
Muharrem İnce: 24 saat içinde...

FETÖ çatı davasında karar

Özkan ARSLAN/ANKARA, ()-  ANKARA'da 15 Temmuz darbe girişiminden önce FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında açılan ve kamuoyunda 'FETÖ Çatı Davası' olarak bilinen, aralarında Fetullah Gülen'in de bulunduğu 67'si firari...

FETÖ çatı davasında karar

Özkan ARSLAN/ANKARA, ()-  ANKARA'da 15 Temmuz darbe girişiminden önce FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında açılan ve kamuoyunda 'FETÖ Çatı Davası' olarak bilinen, aralarında Fetullah Gülen'in de bulunduğu 67'si firari 75 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, 4 sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis, 3 sanığı ise 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Firari sanıkların dosyası ayrıldı.
Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski milletvekili İlhan İşbilen, Zaman Gazetesi kurucularından Alaeddin Kaya, Dilaver Azim, Ali Çelik, Abdülkadir Aksoy ve Gülen'in akrabası Kazım Avcı, avukatları ve yakınları katıldı. 4 gün üst üste görülen duruşmaya, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan sanık Hidayet Karaca, savcının mütalaasına karşı savunmasını tamamladı. Savunmaların tamamlanmasının ardından mahkeme sanıklara son sözlerin sordu. 7 sanık da son sözlerinde suçlamaları kabul etmeyerek beratlarını talep etti.
'BU KADERİMSE KEDERLENMEYE GEREK YOK'
Savcının mütalaasına karşı 4 gün boyunca savunma yapan Hidayet Karaca son sözünde, "Ben televizyondaki görevimden ayrılırken, 'Allah var gam yok' demiştim. Yine anı şeyi söylüyorum. Bu kaderimse o zaman kederlenmeye gerek yok. Onun dışında söyleyecek bir sözüm yok" dedi.
4 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ HAPİS
Son sözlerin ardından mahkeme, duruşmaya 3 saat ara verdi. Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Kazım Avcı ve Alaeddin Kaya'ya, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'suç gelirlerini aklamak' ve 'dini duyguları istismar ederek nitelikli dolandırıcılık' suçlarından da 17 yıl 4 ay hapis cezası verdi.
3 SANIĞA ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN CEZA
Mahkeme, bir dönem Fetullah Gülen'in avukatlığını yapan Abdülkadir Aksoy ile avukat Ali Çelik ve iş adamı Dilaver Azim'e örgüt üyeliğinden 10 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.
FİRARİ SANIKLARIN DOSYASI AYRILDI
Mahkeme, dava sürerken öldüğü tespit edilen Cemal Uşak hakkındaki davanın düşürülmesine, aralarında Fetullah Gülen, Osman Hilmi Özdil, Hamdi Akın İpek, Ekrem Dumanlı, Önder Aytaç, Şerif Ali Tekalan, Adil Öksüz ve Mahmut Akpınar'ın da bulunduğu 67 firari sanığın dosyasının ayrılmasına karar verdi. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325