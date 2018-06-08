FETÖ çatı davasında karar

Özkan ARSLAN/ANKARA, ()- ANKARA'da 15 Temmuz darbe girişiminden önce FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında açılan ve kamuoyunda 'FETÖ Çatı Davası' olarak bilinen, aralarında Fetullah Gülen'in de bulunduğu 67'si firari 75 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, 4 sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis, 3 sanığı ise 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Firari sanıkların dosyası ayrıldı.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski milletvekili İlhan İşbilen, Zaman Gazetesi kurucularından Alaeddin Kaya, Dilaver Azim, Ali Çelik, Abdülkadir Aksoy ve Gülen'in akrabası Kazım Avcı, avukatları ve yakınları katıldı. 4 gün üst üste görülen duruşmaya, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan sanık Hidayet Karaca, savcının mütalaasına karşı savunmasını tamamladı. Savunmaların tamamlanmasının ardından mahkeme sanıklara son sözlerin sordu. 7 sanık da son sözlerinde suçlamaları kabul etmeyerek beratlarını talep etti.

'BU KADERİMSE KEDERLENMEYE GEREK YOK'

Savcının mütalaasına karşı 4 gün boyunca savunma yapan Hidayet Karaca son sözünde, "Ben televizyondaki görevimden ayrılırken, 'Allah var gam yok' demiştim. Yine anı şeyi söylüyorum. Bu kaderimse o zaman kederlenmeye gerek yok. Onun dışında söyleyecek bir sözüm yok" dedi.

4 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ HAPİS

Son sözlerin ardından mahkeme, duruşmaya 3 saat ara verdi. Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Kazım Avcı ve Alaeddin Kaya'ya, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'suç gelirlerini aklamak' ve 'dini duyguları istismar ederek nitelikli dolandırıcılık' suçlarından da 17 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

3 SANIĞA ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN CEZA

Mahkeme, bir dönem Fetullah Gülen'in avukatlığını yapan Abdülkadir Aksoy ile avukat Ali Çelik ve iş adamı Dilaver Azim'e örgüt üyeliğinden 10 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

FİRARİ SANIKLARIN DOSYASI AYRILDI

Mahkeme, dava sürerken öldüğü tespit edilen Cemal Uşak hakkındaki davanın düşürülmesine, aralarında Fetullah Gülen, Osman Hilmi Özdil, Hamdi Akın İpek, Ekrem Dumanlı, Önder Aytaç, Şerif Ali Tekalan, Adil Öksüz ve Mahmut Akpınar'ın da bulunduğu 67 firari sanığın dosyasının ayrılmasına karar verdi.