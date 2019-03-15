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FETÖ borsasının çete lideri yeniden gözaltına alındı

BURSA'da kurduğu çete aracılığıyla FETÖ sanıklarına para karşılığı tahliye sözü vermek suçundan 9 aydır tutuklu bulunan ve bir hafta önce duruşmada tahliye edilen Eyüp Ensar Ç., Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine...

FETÖ borsasının çete lideri yeniden gözaltına alındı
BURSA'da kurduğu çete aracılığıyla FETÖ sanıklarına para karşılığı tahliye sözü vermek suçundan 9 aydır tutuklu bulunan ve bir hafta önce duruşmada tahliye edilen Eyüp Ensar Ç., Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine bugün aynı suçtan yeniden gözaltına alındı. 
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt şüphelilerinin lehine karar vermeleri için hakim ve savcılar üzerinde baskı kurduğu ve bunun karşılığında sanıklardan rüşvet aldığı iddiasıyla geçen yıl Temmuz ayında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda çete üyesi 9 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler görülen duruşmalarında belirli aralıklarla serbest kaldı. Davadaki tek tutuklu sanık olan ve suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen Eyüp Ensar Ç. de 8 Mart'taki duruşmada tahliye edildi.
Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sanık kalmazken, Bursa Cumhuriyet başsavcılığı Eyüp Ensar Ç.'nin tahliye kararına itiraz etti. İtiraz üzerine hakkında yeniden yakalama kararı verilen Eyüp Ensar Ç. aynı suçlamayla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulaması devam eden Eyüp Ensar Ç.'nin, işlemlerin ardından  adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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