Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı
Tur midibüsü faciası: 24 ölü
Tur midibüsünün şoförü öldü, eşi...
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem

FETÖ bağlantılı dernek kapatıldı

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, OHAL kapsamında terör örgütü FETÖ ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle kapatılma kararı alınan Ortadoğu Barış Araştırmaları Merkezi Derneği'nin  (IMPR Humanitarian) Gaziantep ofisi, polis...

FETÖ bağlantılı dernek kapatıldı

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, OHAL kapsamında terör örgütü FETÖ ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle kapatılma kararı alınan Ortadoğu Barış Araştırmaları Merkezi Derneği'nin  (IMPR Humanitarian) Gaziantep ofisi, polis tarafından düzenlenen operasyonla kapatıldı.
OHAL kapsamında 29 Nisan'da çıkarılan 689 sayılı KHK ile terör örgütü FETÖ ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle Uluslararası Ortadoğu Barış Araştırmaları Merkezi Derneği IMPR Humanitarian hakkında da kapatma kararı verildi. Kararın ardından halen kentte faaliyet gösterdiği saptanan derneğin Gaziantep ofisine polis ve maliye ekiplerince operasyon düzenlendi. Derneğin 2 ay önce aylık 5 bin 500 liraya kiraladığı Çukur Mahallesi'ndeki 4 katlı binaya kimse olmadığı için kapı kilitlerini kırarak giren ekipler, içerindeki malzemeleri tutanak altına aldı.  
Sayım işlemlerinin tamamlanmasının ardından maliye ekipleri tarafından kapatılarak mühürlenen derneğin KHK ile alınan kararın ardından İçişleri Bakanlığı'na itirazda bulunduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246