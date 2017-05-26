FETÖ avukatına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan avukat Mutlu Karayılan, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, geçen 10 Mart'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü polislerince gözaltına alınan ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanan avukat Mutlu Karayılan, bir önceki duruşmada sağlık sorunları nedeniyle mahkeme heyeti tarafından tahliye edildi.

Bugün Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasınra yeniden hakim karşısına çıkan avukat Mutlu Karayılan, suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti. Yapılan yargılama sonunda mahkeme heyeti FETÖ/PDY davalarında sanıkların avukatlığını yapan Mutlu Karayılan'ı 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.