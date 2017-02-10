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FETÖ adını kullanarak 2 kadından 175 bin lira alan 2 dolandırıcı yakalandı

ERZURUM, () - ERZURUM'da FETÖ adını kullanarak 2 kadından 175 bin liralık altın ve para alan 2 dolandırıcı, polisin sıkı takibi sonucu yakalandı. Olay dün Erzurum kent merkezinde meydana geldi. Emniyet Müdürlüğü'nden aradıklarını...

FETÖ adını kullanarak 2 kadından 175 bin lira alan 2 dolandırıcı yakalandı

ERZURUM, () - ERZURUM'da FETÖ adını kullanarak 2 kadından 175 bin liralık altın ve para alan 2 dolandırıcı, polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.
Olay dün Erzurum kent merkezinde meydana geldi. Emniyet Müdürlüğü'nden aradıklarını ve kendilerinin polis olduğunu söyleyen 2 kişi, telefona çıkan kadınlara FETÖ kapsamında yakalanan bazı kişilerin, onların kimliğini kullanarak kuyumculardan altın ve para aldıklarını söyledi.  Bu durumdan kurtulabilmeleri için, yakalanan kişilerin üzerinde çıkan altınlarla evdeki altınların karşılaştırılmasını gerektiğini söyleyen kişiler, kadınları ikna etti. Kadınların adreslerine fiden ve kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, bir kadından 100 bin lira değerinde ziynet eşyası, diğer kadından ise 75 bin lira nakit para aldı. 
Daha sonra dolandırıldıklarını fark eden kadınlar polise şikayette bulundu. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, eşkalini belirlediği şüpheliler D.D. ile İ.Ş.'yi aynı gün yakalandı. Şüphelilerin kadınlardan aldığı ziynet eşyası ve paralar da gömdükleri yerde bulunarak sahiplerine verildi.

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