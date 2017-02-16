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'FETÖ ablası' olduğu öne sürülen 12 kadın gözaltında

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, () - DENİZLİ merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yapılan eş zamanlı operasyonda, örgütte 'abla' olarak görev yaptığı öne sürülen 12 kadın gözaltına aldı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı...

'FETÖ ablası' olduğu öne sürülen 12 kadın gözaltında

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, () - DENİZLİ merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yapılan eş zamanlı operasyonda, örgütte 'abla' olarak görev yaptığı öne sürülen 12 kadın gözaltına aldı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütte abla olarak görev yaptığı belirlenen kişilere yönelik bu sabah Denizli merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Denizli merkezli Muğla, İzmir, Ankara, Bursa ve İstanbul'un da bulunduğu 6 ilde, 23 kadın hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yapılan operasyonda şüphelilerden 12'si gözaltına alındı.
Hakkında gözaltı kararı verilen kadınların örgütün şifreli haberleşme sistemi ByLock'u kullandıkları ve kapatılan derneklere üye oldukları belirlendi. Evlerinde yapılan aramalarda ise örgüte ait delilerin bulunduğu belirtildi. Şüpheli 11 kadının ise arandığı kaydedildi.

 



 

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