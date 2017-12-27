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FETÖ ablası, eşinden 8 gün sonra tutuklandı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün 'ablaları' arasında yer aldığı ileri sürülerek gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Fethiye...

FETÖ ablası, eşinden 8 gün sonra tutuklandı
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün 'ablaları' arasında yer aldığı ileri sürülerek gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Fethiye Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Bürosu ekipleri, geçen 19 Aralık'ta A.Ö.'yü gözaltına aldı. Örgütün ablası olduğu ve Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü, personelinin eşlerine yönelik sohbet toplantıları düzenlediği ileri sürülen A.Ö., polisteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
A.Ö.'nün, FETÖ/PDY'nin sorumlularından olduğu ileri sürülen ve geçen 5 Aralık'ta gözaltına alınan eşi B.Ö. de geçen 19 Aralık'ta sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

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