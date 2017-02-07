Fetih El Şam Cephesi örgütü şüphelisi 9 kişi adliyede

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de Fetih El Şam Cephesi adlı terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ile Özel Harekat Şubesi ekipleri önceki gün kent merkezindeki 9 ayrı eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 'Fetih El Şam Cephesi' adlı terör örgütü üyesi oldukları öne sürülen 9 kişi yakalandı. Gözaltına alınarak Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 9 şüpheli yapılan sorgulamalarının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden bazıları adliye önünde bekleyen yakınlarının "Yüzünüzü kapatın" uyarısına "Niye yüzümü kapatayım? Utanacak hiçbir şeyimiz yok" diye yanıt verdi. Şüphelilerden birinin evinde yapılan aramada Fethullah Gülen'e ait kitap bulundu.

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