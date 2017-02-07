Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Devlet Bahçeli neye 'Evet' dediğini açıkladı!
Bahçeli adını koydu: Cumhurbaşkanı hükümet...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun amcısı vefet etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun acı...
Darbe girişiminden yargılanan binbaşı, Aksakallı ve Tatan'dan şikayetçi oldu
Darbe girişimi davasında şok ifadeler
Dış piyasalardaki gelişmelerle dolar yeniden 3.70 liranın üzerinde
Dolar yeniden 3.70 liranın üzerinde

Fetih El Şam Cephesi örgütü şüphelisi 9 kişi adliyede

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de Fetih El Şam Cephesi adlı terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ile Özel...

Fetih El Şam Cephesi örgütü şüphelisi 9 kişi adliyede

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de Fetih El Şam Cephesi adlı terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ile Özel Harekat Şubesi ekipleri önceki gün kent merkezindeki 9 ayrı eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 'Fetih El Şam Cephesi' adlı terör örgütü üyesi oldukları öne sürülen 9 kişi yakalandı. Gözaltına alınarak Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 9 şüpheli yapılan sorgulamalarının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden bazıları adliye önünde bekleyen yakınlarının "Yüzünüzü kapatın" uyarısına "Niye yüzümü kapatayım? Utanacak hiçbir şeyimiz yok" diye yanıt verdi. Şüphelilerden birinin evinde yapılan aramada Fethullah Gülen'e ait kitap bulundu.

FOTOĞRAFLI  

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.