Fethullah Gülen'in akrabasına FETÖ davasında beraat

Kemal ATLAN / ESKİŞEHİR, () - FETHULLAH Gülen'in kuzenin oğlu Nurettin Sait Avcı, Eskişehir'de yargılandığı FETÖ/PDY davasında beraat etti. Aynı davada yargılanan DSİ çalışanı Necdet Aydın ise 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fethullah Gülen'in halasının oğlu Kazım Avcı'nın oğlu olan ve Eskişehir'deki DSİ'de bilgisayar işletmenliği yapan Nurettin Sait Avcı ile DSİ çalışanı Necdet Aydın 6 Ağustos 2016 tarihinde FETÖ/PDY soruşturması kapmasında tutuklandı. Avcı ve Aydın hakkında 'Terör örgütü üyesi olmak' suçundan Eskişehir 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Tutuklu sanıklar Necdet Aydın ile Nurettin Sait Avcı, bugün yapılan duruşmada suçlamaları kabul etmedi. Nurettiin Sait Avcı savunmasında, "Fethullah Gülen ile babam, dayı- hala çocuklarıdır. Sadece Fethullah Gülen'e akrabalığım nedeniyle yargılanıyor olmam doğru değildir. Ben terör örgütüne üye değilim ve yardım da etmiş değilim. Terör örgütüne kim üye ise, kim darbe girişimine katkı sağlamış ise cezalandırılmasını ben de isterim" dedi.

FETÖ'nün üst düzey yetkililerinden biri olmakla suçlanan Necdet Aydın da suçlamaları kabul etmeyerek beraatını istedi. Eskişehir 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Necdet Aydın'ı 9 yıl hapis cezasına çarptırdı, Nurettin Sait Avcı'nın ise beraatına karar verdi.

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