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Fethiye merkezli FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesi merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 10 kişi gözaltına alındı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen...

Fethiye merkezli FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
MUĞLA'nın Fethiye ilçesi merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 10 kişi gözaltına alındı.
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanması içinde bulundukları belirlenen 10 asker için gözaltı kararı verildi. Muğla, Denizli, Eskişehir ve Muş'ta, eş zamanlı operasyonlar yapıldı. 5 muvazzaf asker ile 5 eski askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Diğer illerde yakalanan şüphelilerin sorgulanmak üzere Fethiye'ye getirileceği öğrenildi.

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