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Fethiye'deki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, polisin düzenlediği operasyonda bir miktar kokain, esrar ve uyuşturucu haplarla yakalanıp, adliyeye sevk edilen 2'si kadın 3 şüpheliden 47 yaşındaki Alpaslan B. tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol...

Fethiye'deki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, polisin düzenlediği operasyonda bir miktar kokain, esrar ve uyuşturucu haplarla yakalanıp, adliyeye sevk edilen 2'si kadın 3 şüpheliden 47 yaşındaki Alpaslan B. tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Fethiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye uyuşturucu madde soktuğu istihbaratı üzerine dün (pazartesi) saat 03.00 sıralarında Alpaslan B.'nin otomobilinde arama yaptı. Aramada 20 paket halinde 2'şer gramlık kokain ve 34 tabanca mermisi ele geçirildi. Ardından şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Evdeki aramadada 48 paket halinde toplam 50 gram esrar, 30 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi. Evdeki kadınlar 54 yaşındaki H.G. ve 29 yaşındaki B.S.G. de gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Alpaslan B. 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, H.G. ve B.S.G adli kontrol şartıyla, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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