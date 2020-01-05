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Fethiye'deki göçmen faciasında 4 şüpheli İzmir'de yakalandı
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde lastik botun batması sonucu 8 kaçak göçmenin hayatını kaybettiği olaya ilişkin 4 şüpheli İzmir'de yakalanıp, gözaltına alındı. 3 Ocak'ta Fethiye'nin Kızılada açıklarında, 15 kaçak göçmenin göçmenin...
GÜVENLİK 05.01.2020, 17:43
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde lastik botun batması sonucu 8 kaçak göçmenin hayatını kaybettiği olaya ilişkin 4 şüpheli İzmir'de yakalanıp, gözaltına alındı.
3 Ocak'ta Fethiye'nin Kızılada açıklarında, 15 kaçak göçmenin göçmenin bulunduğu değerlendirilen lastik botun battı. Arama- kurtarma çalışmalarında 3'ü kadın 8 kaçak göçmenin cesedine ulaşıldı.
Olayın ardından botun Fethiye'den çıkışını organize eden şüphelilerin yakalanması için Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği (GİM), Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü GİM Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Şüphelilerin İzmir'e kaçtığını değerlendiren ekipler, 2 gün süren teknik ve fiziki takip sonucu R.T., U.S., A.Ş. ve S.K.'yı bugün İzmir'de gözaltına aldı. Fethiye'ye getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Öte yandan batan lastik bottaki kayıp olduğu değerlendiren 7 kaçak göçmeni ise arama çalışmalarının havadan ve denizden sürdüğü bildirildi.
3 Ocak'ta Fethiye'nin Kızılada açıklarında, 15 kaçak göçmenin göçmenin bulunduğu değerlendirilen lastik botun battı. Arama- kurtarma çalışmalarında 3'ü kadın 8 kaçak göçmenin cesedine ulaşıldı.
Olayın ardından botun Fethiye'den çıkışını organize eden şüphelilerin yakalanması için Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği (GİM), Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü GİM Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Şüphelilerin İzmir'e kaçtığını değerlendiren ekipler, 2 gün süren teknik ve fiziki takip sonucu R.T., U.S., A.Ş. ve S.K.'yı bugün İzmir'de gözaltına aldı. Fethiye'ye getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Öte yandan batan lastik bottaki kayıp olduğu değerlendiren 7 kaçak göçmeni ise arama çalışmalarının havadan ve denizden sürdüğü bildirildi.
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