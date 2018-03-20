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Fethiye'de yamaç paraşütü kazası: Çinli turist ve pilot yaralı

FETHİYE (Muğla), () - MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, yamaç paraşütüyle sorunsuz havalanan pilot İsmail Yılmaz (35) ile Çinli turist Chızhou Lin (28), henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü. Kazada hafif yaralanan yamaç paraşütü pilotu...

Fethiye'de yamaç paraşütü kazası: Çinli turist ve pilot yaralı

FETHİYE (Muğla), () - MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, yamaç paraşütüyle sorunsuz havalanan pilot İsmail Yılmaz (35) ile Çinli turist Chızhou Lin (28), henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü. Kazada hafif yaralanan yamaç paraşütü pilotu ve ağır yaralı turist, hastaneye kaldırıldı. 
Paraşüt kazası, saat 12.30 sıralarında, ilçeye bağlı Karaağaç Mahallesi Kirme mevkisinde meydana geldi. Fethiye'ye bir süre önce tatile gelen Çinli turist Chızhou Lin, yamaç paraşütü yapmak istedi. Yamaç paraşütü pilotu İsmail Yılmaz ile Çinli turist Lin, 900 metrelik pistten ikili atlayış yaptı. Paraşütle sorunsuz havalanan ikili, bir süre sonra, henüz belirlenemeyen nedenle zemine düşerek, yaralandı. Kazayı fark eden diğer pilotlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Yamaç paraşütü pilotu ile Çinli turiste ulaşan sağlık ekipleri ve çevrede bulunanlar, ağır yaralı Lin'i sedyeye alıp, bölgede hazır bekletilen ambulansa taşıdı. Hafif yaralı paraşütü pilotu Yılmaz ise arkadaşlarının yardımıyla ambulansa götürüldü. Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, jandarma, paraşüt kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.

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