Fethiye'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, ()- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 200 gram kubar esrar, cinsel güç artırıcı 5 bin hap, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı tatilinde piyasaya uyuşturucu madde sürüleceği ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmaların ardından ekipler, saat 07.00 sıralarında, 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramalarda 200 gram kubar esrar, çeşitli kutular içerisinde toplam 5 bin cinsel gücü artırıcı hap, sprey, enerji içeceği, çikolata, kahve, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirildi. Şüpheliler Ş.K., Ş.K., S.Ü., F.K., G.K., İ.M., S.T., gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



FOTOĞRAFLI