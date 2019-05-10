Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
LGS'DE SORULARI DIŞARIYA SIZDIRAN 2 ÖĞRETMENE 1 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
LGS sorularını sızdıran 2 öğretmene...
İzmir'de toplu taşıma dini bayramlarda ücretsiz, milli bayramlarda 1 kuruş
Eski İZFAŞ binasının tahsisi iptal...
EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ABD’nin gümrük vergisi hamlesiyle yükseldi
Petrol fiyatları yükseldi
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Vatandaşların yüzde 90'ı rezervasyon tarihilerini değiştirdi
Tatil rezervasyonları yenilendi

Fethiye'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, ()- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 200 gram kubar esrar, cinsel güç artırıcı 5 bin hap, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma...

Fethiye'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, ()- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 200 gram kubar esrar, cinsel güç artırıcı 5 bin hap, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı tatilinde piyasaya uyuşturucu madde sürüleceği ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmaların ardından ekipler, saat 07.00 sıralarında, 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramalarda 200 gram kubar esrar, çeşitli kutular içerisinde toplam 5 bin cinsel gücü artırıcı hap, sprey, enerji içeceği, çikolata, kahve, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirildi. Şüpheliler Ş.K., Ş.K., S.Ü., F.K., G.K., İ.M., S.T., gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328