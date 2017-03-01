Fethiye'de kaza: 5 yaralı

Ergün TOS/FETHİYE (Muğla), () - MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 19.00 sıralarında Esenköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Esenköy'den Çalıca Mahallesi yönüne giden 51 yaşındaki Ertuğrul Boyacı yönetimindeki 48 HM 631 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve hatalı solama yaptığı iddia edilen 20 yaşındaki Rafet Avcı yönetimindeki 48 FR 390 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen araçlarda bulunan sürücüler ile Yasin Sarıhan, Hasan Tahsin Boyacı ve Fatma Boyacı yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Rafet Avcı, buradaki ilk müdahalesinin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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