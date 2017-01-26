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Fethiye'de hayvan hırsızlığına 2 tutuklama

Ergün TOS/FETHİYE(Muğla), ()- FETHİYE'de yaklaşık 1 ay içinde çok sayıda ev ve ağıldan hırsızlık olayına karıştıkları öne sürülen 3 kişiden 2'si tutuklandı. Çalıntı küçükbaş hayvanları ağılında sakladığı...

Fethiye'de hayvan hırsızlığına 2 tutuklama

Ergün TOS/FETHİYE(Muğla), ()- FETHİYE'de yaklaşık 1 ay içinde çok sayıda ev ve ağıldan hırsızlık olayına karıştıkları öne sürülen 3 kişiden 2'si tutuklandı. Çalıntı küçükbaş hayvanları ağılında sakladığı belirlenen diğer şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Fethiye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, geçen 1 Ocak'tan itibaren ilçenin farklı mahallelerindeki dört ayrı evden hırsızlık yapılması ve 5 ağıldan küçükbaş hayvanların çalınması üzerine harekete geçti. Polis, evlerinin çevresindeki ağıllardan küçükbaş hayvanları çalınanların ifadeleri ve bölgedeki güvenlinlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından, iki şüpheli üzerine yoğunlaştı. 2 şüpheli, takibe alındı.
SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
Geçen 23 Ocak'ta, saat 23.30 sıralarında kiraladıkları otomobille, Çiftlik Mahallesi'ndeki bir ağıldan iki keçi çalan hırsızlar, kaçmaya çalışırken Çiftlik Kavşağı'nda durduruldu. Otomobilin bagajındaki keçilerle birlikte suçüstü yakalanan 30 yaşındaki S.V. ve 17 yaşındaki K.K. gözaltına alınıp, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheliler, polisteki sorgularında, çaldıkları küçükbaş hayvanları Çırpı Mevkisi'ndeki ağıla götürdüklerini itiraf etti. Bunun üzerine polis, ağılın sahibi 28 yaşındaki M.D.'yi de gözaltına aldı. Şüphelilerin ağıl ve evlerindeki aramada ele geçirilen ve çalıntı olduğu anlaşılan bir televizyon ile 10 küçükbaş hayvana el konulup, tutanakla sahiplerine teslim edildi. Polisteki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde Fethiye Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden S.V. ve K.K. tutuklandı. Diğer şüpheli M.D. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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