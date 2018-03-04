Fethiye'de fuhuş operasyonuna 4 tutuklama

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde polisin düzenledği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü, tutuklandı.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede fuhuş operasyonu düzenledi. Operasyonda, 'insan ticareti', 'iştirak halinde fuhşa teşvik, aracılık, yer temin etmek' suçlarından Gürcistan uyruklu L.K.'nin de aralarında bulunduğu 11 kişi, gözaltına alındı. Operasyonda, fuhuş yaptığı belirlenen Fas ve Tunus uyruklu 8 kadın da yakalandı. Fuhuş yaptığı belirlenen kadınlar, işlemleri sonrası sınır dışı edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.