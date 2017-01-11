Fethiye'de FETÖ'den 2 işadamına tutuklama

Ergün TOS/FETHİYE (Muğla), () - MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 işadamından 2'si tutuklandı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ilçede inşaat, gıda, kuyum ve giyim sektöründe faaliyet gösteren şirketin yöneticileri Niyazi K., Rüstem K. ve Ayhan I., polis tarafından 2 gün önce gözaltına alındı. Şüpheliler, ev ve işyerlerinde yapılan aramanın ardından dün sabah adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Rüstem K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Niyazi K. ve Ayhan I. tutuklandı.

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