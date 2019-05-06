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Fethiye'de, denize düşen Rus paraşütçü öldü

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), () - MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan, yamaç paraşütüyle 1200 metrede bulunan pistten tekli atlayış yapan Rus paraşütçü Andray Kurinin (44), denize düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Fethiye'deki...

Fethiye'de, denize düşen Rus paraşütçü öldü

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), () - MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan, yamaç paraşütüyle 1200 metrede bulunan pistten tekli atlayış yapan Rus paraşütçü Andray Kurinin (44), denize düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Fethiye'deki 1965 rakımlı Babadağ'dan, saat 09.00 sıralarında, yamaç paraşütüyle tekli atlayış yapan Rusya uyruklu Andray Kurinin, yaklaşık 1200 metre yükseklikten hızla düşüşe geçti. Kurinin, Belcekız Plajı'nın 300 metre açığında denize düştü. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Denizden botla çıkarılan Andray Kurinin, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürülürken, yolda hayatını kaybetti. 

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