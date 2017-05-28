Fethiye'de 129 kaçak termal kameraya yakalandı

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nden yasa dışı yollarla İtalya'ya gitmeye çalışan 22'si çocuk 37'si kadın 129 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerinin termal kamerayla yaptığı incelemede görüntülenerek yakalandı.

Fethiye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'nda görevli TCSG 65 Sahil Güvenlik Botu ile rutin denetime çıkan Sahil Güvenlik ekipleri, bugün saat 05.00 sıralarında Ölüdeniz açıklarındaki 'Aleyna 3' isimli guleti termal kamerayla inceledi. 22 metre uzunluğundaki ahşap guletin kamaralarında çok sayıda insan olduğunu tespit eden ekipler operasyon başlattı. Guleti durdurup, kamaralara giren ekipler, İtalya'ya gitmek üzere yola çıktıkları belirlenen 129 kaçakla karşılaştı.

KİŞİ BAŞI 4 BİN DOLAR ÖDEDİLER

Gulet, Fethiye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na çekilirken kaçaklardan 42'sinin Somali, 19'unun Afganistan, 13'ünün İran, 26'sının Suriye, 23'ünün Pakistan, 5'inin Irak, 1'inin ise Eritre uyruklu olduğu tespit edildi. Teknede bulunan ve organizatör olduğu öne sürülen 32 yaşındaki Türk vatandaşı M.K. ise gözaltına alındı. Kaçakların İstanbul'dan kiralık araçlarla Fethiye'ye getirildiği belirlendi. Kaçakların İtalya'ya gitmek için kişi başı 4 bin dolar ücret ödediklerini kaydedildi. İşlemleri devam eden kaçakların arasında bebek ve çocuklar dikkati çekti. Kaçaklara sahil güvenlik ekipleri tarafından bisküvi, su ve battaniye dağıtıldı.



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