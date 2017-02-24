Ferrarili müteahhit Kütahya'da teslim oldu

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, () - ANTALYA'da aynı daireyi birden fazla kişiye satarak 176 kişiyi dolandırmak suçundan toplam 528 yıl hapis cezasına çarptırılan, Ferrari marka otomobille çektirdiği fotoğraflar nedeniyle 'Ferrarili müteahhit' olarak tanınan Ahmet Sakızoğlu, başka bir suçtan kesinleşmiş 7.5 aylık hapis cezası nedeniyle Kütahya'da polise teslim oldu.

Antalya'da müteahhitlik yapan Ahmet Sakızoğlu 2013 yılının Mayıs ayında dolandırıcılık suçundan tutuklandı. 14 ay cezaevinde kalan Sakızoğlu yargılandığı Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından elektronik kelepçe takılmak koşuluyla tahliye edildi. Sakızoğlu, yargılanması sürerken 31 Mart 2015 tarihinde ülke genelinde meydana gelen elektrik kesintisinde elektronik kelepçesini kırıp ortadan kayboldu. Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi 14 Nisan 2016 tarihinde Ahmet Sakızoğlu'nu 176 dolandırıcılık olayında, her bir satış için 3'er yıl olmak üzere toplam 528 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Ahmet Sakızoğlu bugün Kütahya'da polise teslim oldu. Sakızoğlu'nun başka bir olaydan kesinleşmiş 7 ay 15 günlük hapis cezası nedeniyle uzlaşma yasasından yararlanmak amacıyla teslim olduğu öğrenildi. Ahmet Sakızoğlu, yapılan işlemlerinin adından adliyeye sevk edildi. Sakızoğlu'na verilen 528 yıl hapis cezasının ise Yargıtay tarafından henüz onanmadığı belirtildi.

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