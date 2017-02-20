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Ferit İli'nin ölümünde 4 polise müebbet hapis istemi

ANTALYA Havalimanı'nda geçen 18 Temmuz'da kendisinden kimlik talep eden polisten kaçarken açılan ateş sonucu vurulan 17 yaşındaki Ferit İli'nin ölümüyle ilgili tutuksuz 4 polis hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ferit İli'nin ölümünde 4 polise müebbet hapis istemi
ANTALYA Havalimanı'nda geçen 18 Temmuz'da kendisinden kimlik talep eden polisten kaçarken açılan ateş sonucu vurulan 17 yaşındaki Ferit İli'nin ölümüyle ilgili tutuksuz 4 polis hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Alanya'daki ailesinin yanına gitmek için geçen 18 Temmuz günü uçakla Antalya'ya gelen Ferit İli, havalimanında bir taksiye bindi. İlter'in durumundan şüphelenen taksi durağındaki kişiler polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine İli'nin içinde bulunduğu taksi, havalimanı girişindeki nizamiye kapısı önünde durduruldu. Hakkında yakalama kararı bulunan Ferit İlter, kendisinden kimlik talep edilmesi üzerine taksiden inerek kaçmaya başladı. Ferit İli 'dur' ihtarına uymayınca, kendisini takip eden polisler havaya ateş etti. İli, havalimanı duvarlarını çevreleyen tel çitleri tırmanarak kaçmayı sürdürdü.

KURŞUN BULUNAMADI

Polisin ateşi sonucu yaralanan İli, hastanede yaşamını yitirdi. İlter'in vücuduna giren mermi çekirdeğinin sağ köprücük kemiğinden çıkarak vücudunu terk ettiği belirlendi. Yapılan aramalara rağmen İli'nin ölümüne neden olan mermi çekirdeği bulunamadı.

İli'nin ölümüyle ilgili tutuksuz polis memurları H.S., E.S., A.A. ile H.U. hakkında, kasten öldürme suçundan ve çocuk koruma kanununu ihlalden ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.

Ferit İli'nin yakınlarının avukatı Fırat Kılıç, “20'nin üzerinde polisin görev yaptığı yerde Ferit'e ateş ediliyor. Ferit bu kadar polisin olduğu yerde vurulmadan da yakalanabilirdi. Silah, başvurulması gereken son çaredir. Hayat bu kadar ucuz olmamalı" dedi.



 

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