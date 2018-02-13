Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
"Kolsuz Agop" hayatını kaybetti
Şehit Savcı soruşturmasında tutuklama
Şehit Savcı soruşturmasında tutuklama
'Zeytin Dalı Harekatı'nda 25'inci gün; 1439 terörist öldürüldü
Afrin'de öldürülen terörist sayısı 1439...
Türk Askeri bir yıl daha Aden Körfezi'nde: Resmi Gazete'de yayımlandı
Türk Askeri bir yıl daha...

Ferhat Tunç'a 3 yıla kadar hapis istemi

SOSYAL medya hesabında, 16 Nisan 2017'de yapılan referandum ile ilgili yaptığı bir paylaşım nedeniyle, sanatçı Ferhat Tunç hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ferhat...

Ferhat Tunç'a 3 yıla kadar hapis istemi
SOSYAL medya hesabında, 16 Nisan 2017'de yapılan referandum ile ilgili yaptığı bir paylaşım nedeniyle, sanatçı Ferhat Tunç hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Ferhat Tunç hakkında, sosyal medya hesabında, 16 Nisan 2017'de yapılan referandum ile ilgili yaptığı bir paylaşım nedeniyle İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Büyükçekmece 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, Tunç'un, 25 Nisan 2017'de Twitter'dan paylaştığı, 'Bu akşam yine İstanbul ve diğer iller son derece haklı, demokratik ve meşru çağrıları var. #HayırSusmuyoruz #HayırYargılanamaz' mesajları nedeniyle, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi.
Sanatçı Ferhat Tunç'un, 18 Nisan 2018'de İstanbul Büyükçekmece 4. Adliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacağı öğrenildi.
 
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314