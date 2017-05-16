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Ferhat Tunç'a 100'ün üzerinden Tweet'ten soruşturma açıldı

DİYARBAKIR, () - SANATÇI Ferhat Tunç hakkında Twitter paylaşımları nedeniyle, 100'ün üzerinde 'Terör Örgütü Propagandası yapmak' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan yeni  soruşturma açıldı. Çağlayan Basın savcılığına...

Ferhat Tunç'a 100'ün üzerinden Tweet'ten soruşturma açıldı

DİYARBAKIR, () - SANATÇI Ferhat Tunç hakkında Twitter paylaşımları nedeniyle, 100'ün üzerinde 'Terör Örgütü Propagandası yapmak' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan yeni  soruşturma açıldı. Çağlayan Basın savcılığına ifadeye çağrılan Tunç, "HDP Eş başkanı Selahattin Demirtaş başta olmak üzere tutuklu milletvekilleri ve Belediye başkanlarıyla ilgili yaptığım paylaşımlar delil olarak dosyaya konulmuş. Önümüzdeki günlerde gidip ifade vereceğim" dedi.
Daha önce 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade veren  Ferhat Tunç hakkında bu kez sosyal medya paylaşımları nedeniyle, 'Terör Örgütü Propagandası yapmak' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından yeni bir soruşturma açıldı. İstanbul Büyükçekmece savcılığınca Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlardan oluşan 50 sayfalık soruşturma dosyası Çağlayan Basın savcılığına gönderildi.Tunç, soruşturmanın son 1 yılda Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları kapsadığını belirterek, şöyle dedi:
"Bu paylaşımlarla 'Terör örgütü Propagandası' yaptığım ve 'Cumhurbaşkanına Hakaret' ettiğim iddia ediliyor. 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçlaması yetmemiş olmalı ki yanına bir de 'Terör Örgütü Propagandası' eklenmiş. HDP Eş başkanı Selahattin Demirtaş başta olmak üzere tutuklu milletvekilleri ve Belediye başkanlarıyla ilgili yaptığım paylaşımlar delil olarak dosyaya konulmuş. Her türlü eleştirinin 'Terör Örgütü Propagandası' kapsamında değerlendirildiği açıktır. Niyetleri bizi 4 duvar arasında görmek. Önümüzdeki günlerde Savcılığa giderek ifademi vereceğim."

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