Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bekarlığa veda partisine polis baskını!
Bekarlığa veda partisine 14 gözaltı
Yılmaz Büyükerşen'e silahlı saldırı girişimi
Büyükerşen'e saldıran 2 kişi yakalandı
Yılmaz Büyükerşen'e saldırı girişimi MOBESE'de
Yılmaz Büyükerşen'e saldırı girişimi MOBESE'de
Fatih Terim'e verilecek 3.5 milyon euro tazmint tartışma yarattı
Özel sektör olsa Fatih Terim'e...

Ferhat Dervişoğlu'nun acı günü

HATAY, () - HATAY'ın Reyhanlı İlçesi Doğan Haber Ajansı () muhabirİ Ferhat Dervişoğlu'nun oğlu 35 yaşındaki Abdullah Murat Dervişoğlu, denizde boğularak yaşamını yitirdi. Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde görev yapan evli Abdullah Murat...

Ferhat Dervişoğlu'nun acı günü

HATAY, () - HATAY'ın Reyhanlı İlçesi Doğan Haber Ajansı () muhabirİ Ferhat Dervişoğlu'nun oğlu 35 yaşındaki Abdullah Murat Dervişoğlu, denizde boğularak yaşamını yitirdi.
Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde görev yapan evli Abdullah Murat Dervişoğlu, Samandağ İlçesi Çevlik Sahili'nde 3 arkadaşı ile birlikte denize girdi. Bir süre sonra dalgalar arasında kaybolan Dervişoğlu, sahildekiler tarafından sudan çıkarıldı. Samandağ Devlet Hastanesi'ne götürülen  Dervişoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Samandağ'a giden babası Ferhat Dervişoğlu tarafından cenazesi teslim alınan Abdullah Murat Dervişoğlu, Reyhanlı'da bugün ikindide kılınacak namaz ardından toprağa verilecek.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314