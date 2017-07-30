Ferhat Dervişoğlu'nun acı günü

HATAY, () - HATAY'ın Reyhanlı İlçesi Doğan Haber Ajansı () muhabirİ Ferhat Dervişoğlu'nun oğlu 35 yaşındaki Abdullah Murat Dervişoğlu, denizde boğularak yaşamını yitirdi.
Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde görev yapan evli Abdullah Murat Dervişoğlu, Samandağ İlçesi Çevlik Sahili'nde 3 arkadaşı ile birlikte denize girdi. Bir süre sonra dalgalar arasında kaybolan Dervişoğlu, sahildekiler tarafından sudan çıkarıldı. Samandağ Devlet Hastanesi'ne götürülen Dervişoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Samandağ'a giden babası Ferhat Dervişoğlu tarafından cenazesi teslim alınan Abdullah Murat Dervişoğlu, Reyhanlı'da bugün ikindide kılınacak namaz ardından toprağa verilecek.
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