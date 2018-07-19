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Feray Şahin davasında savcı mütalaasını okudu, anne baygınlık geçirdi

MERSİN'de üniversite öğrencisi Feray Şahin'in (23) evinde tek kurşunla ölümüyle ilgili tutuklanan polis memuru Fatih Burak Aykul'un (27) yargılanmasına devam edildi. Anne Aysel Şahin, savcı tarafından okunan mütalaada sanığın 'kasten...

Feray Şahin davasında savcı mütalaasını okudu, anne baygınlık geçirdi
MERSİN'de üniversite öğrencisi Feray Şahin'in (23) evinde tek kurşunla ölümüyle ilgili tutuklanan polis memuru Fatih Burak Aykul'un (27) yargılanmasına devam edildi. Anne Aysel Şahin, savcı tarafından okunan mütalaada sanığın 'kasten adam öldürme' değil, 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan yargılanması yönündeki talebi üzerine baygınlık geçirdi.
19 Eylül 2017'de meydana gelen olayda, Toros Üniversitesi öğrencisi Feray Şahin, Mersin'in Mezitli ilçesindeki evinde polis memuru Fatih Burak Aykul'un tabancasından çıkan tek kurşunla yaşamını yitirdi. Olayın şakalaşma sonucu meydana geldiğini öne süren polis memuru Aykul, çıkarıldığı mahkeme tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fatih Burak Aykul hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle Mersin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
SAVCI MÜTALAASI OKUNDU
Davanın bugünkü celsesine Feray Şahin'in babası Bekir Şahin, annesi Aysel Şahin, aile yakınları ile Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz katıldı. Sanık polis Fatih Aykul da salonda hazır bulundu. Duruşmada mütalaasını okuyan mahkeme savcısı, olayda kasten öldürmeye ilişkin delil bulunmadığı ve bilirkişi raporlarının sanığın ifadelerini destekler nitelikte olduğunu belirterek, sanığın 'kasten adam öldürme' suçundan değil, 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan yargılanmasını ve tutukluluk halinin sürmesini talep etti.
ANNE BAYGINLIK GEÇİRDİ
Bunun üzerine mahkeme başkanı tarafların avukatlarına söz verdi. Sanık avukatı, Aykul'un tahliyesini isterken, mahkeme heyeti bu talebi reddedip tutukluluğun sürmesi yönünde karar vererek, tarafların mütalaaya ilişkin detaylı savunma yapılabilmeleri amacıyla duruşmayı 18 Eylül'e erteledi. Duruşmada sonuç bekleyen Feray Şahin'ın ailesi savcı mütalaasına tepki gösterirken, anne Aysel Şahin baygınlık geçirdi.

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