Fenerbahçeli futbolcunun dolandırılmasında şüphelilerin sorgusu sürüyor.Banka dekontlarına ulaşıldı

Ali AKSOYER/İSTANBUL,() -FENERBAHÇE’nin futbolcusu Van der Wiel’i 4,5 milyon lira dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi olmasının ardından gözaltına alınan organizatör Ümit A. ile Sinan S.’nin polisteki işlemleri sürüyor.Polis Van der Wiel’in gönderdiği paraların banka dekontlarına ulaştı.

Bu arada poliste ifa veren iki şüphelinin dolandırıcılık iddialarını kabul etmeyerek birlikte ticaret yaptıklarını söyledikleri öğrenildi. Polisin iki şüphelinin dolandırmış olabileceği başka mağdurlar olabilme ihtimaline karşılık çalışma yaptığı öğrenildi. Hollanda’lı futbolcu Van der Wiel, birlikte iş yapmak vaadiyle kandırıldığını ve 4,5 milyon dolar parasının alındığını söyleyerek şikayetçi olmuştu. Avukatı ve kız arkadaşı ile birlikte Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen Van der Wiel, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde 2 saat boyunca kalarak şikayetiyle ilgili ifade vermişti. Şikayet üzerine harekete geçen polis dün akşam saatlerinde şüpheliler Ümit A. ile Sinan S.’yi gözaltına almışlardı.

İDDİALARI KABUL ETMEDİLER

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin dolandırıcılık iddialarını kabul etmedikleri öğrenildi. Birlikte iş yaptıklarını anlatan şüphelilerin, aralarında sözleşme olduğunu herhangi bir dolandırıcılık olayının meydana gelmediğini iddia ettikleri öğrenildi. Polis olayla ilgili yaptığı soruşturmada Van der Wiel’in gönderdiği paraların banka dekontlarına ulaştı. Tüm paranın banka aracılığı ile gönderildiği tespit edildi. Şüphelilerin başka kişileri de dolandırmış olma ihtimaline karşılık polis ekiplerinin araştırmasının sürdüğü belirtildi. Özellikle Türkiye’de futbol oynadıktan sonra ayrılan yabancı uyruklu futbolcu ve menajerleriyle irtibat kurulmaya çalışıldığı öğrenildi. Yetkililer gözaltında bulunan iki kişi için Cumhuriyet Savcılığından gelecek talimata göre hareket edeceklerini soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü belirttiler.