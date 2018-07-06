Fenerbahçe'nin şampiyonluk kupasının çalınma girişimi davası

Yüksel KOÇ / İstanbul,()

FENERBAHÇE'NİN şampiyonluk kupasının çalınma girişimi davasına başlandı. İstanbul Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuksuz sanık Halit Şahin ile avukatı Tolga Altuntaş katıldı. Fenerbahçe Spor Kulübü'nü avukat Abdurrahim Erol temsil etti.

'PROTESTO AMACIYLA YAPTIM'

Amacının hırsızlık olmadığını savunan Şahin, "Protesto amacıyla yapmıştım. Ben suçsuzum, beraatime karar verilmesini istiyorum" dedi. Müvekkilinin üzerine atılı hırsızlık suçunun maddi unsurlarının oluşmadığını savunan avukat Tolga Altuntaş, müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi. Fenerbahçe'nin Avukatı Abdurrahim Erol da şikayetlerinin sürdüğünü söyledi. Mahkeme, kupa çalınırken oluşan zararın ödemesi için sanığa bir dahaki duruşma gününe kadar süre vererek duruşmayı erteledi.



DURUŞMADAN SONRA BASIN AÇIKLAMASI

Sanık Halit Şahin ve Avukatı Tolga Altuntaş, duruşma çıkışı adliyenin önünde bir basın açıklaması yaptı.

'BİZE AİT OLANIN MÜCADELESİNİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Şahin, "Kupa çalınmıştır, doğrudur. Ama çalan kişi ben değilim. Bize ait olanın mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Haklı olduğumuz davada sonuna kadar devam edeceğiz" dedi.

'FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYON İLAN EDİLMESİNE KARŞI BİR PROTESTO EYLEMİ'

Müvekkilinin suçlandığı nitelikli hırsızlık suçunun şartlarının oluşmadığını savunan Avukat Tolga Altuntaş, "Bizim amacımız burada bir kupa çalmak, o kadar güvenliğin içerisinde alıp götürmek mümkün değil zaten' dedi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Halit Şahin'in 11 Ocak 2017 tarihinde müşteki Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'ne ait Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Spor kompleksi içerisinde bulunan halka açık müzeye gittiği, 2010-2011 sezonu 1. Lig şampiyonluk kupasının sergilendiği camekanı kırıp kupayı eline alarak, "Kupa bizim", "Trabzon" diye bağırdığı, görevlilerin şüpheliye müdahale ederek kupayı elinden aldığı belirtiliyor. İddianamede, sanığın, "Mala zarar verme" ve "Nitelikli hırsızlığa teşebbüs" suçlarından 2 yıl 3 aydan 11 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

FOTOĞRAFLI