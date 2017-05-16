Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı
Tur midibüsü faciası: 24 ölü
Tur midibüsünün şoförü öldü, eşi...
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Fenalaşan zihinsel engelli çocuk hayatını kaybetti

İZMİR'in Buca İlçesi'nde, zihinsel engelli olduğu öğrenilen 13 yaşındaki İzzetcan A., henüz belirlenemeyen bir nedenle hayatını kaybetti.  Olay, akşam saatlerinde Göksu Mahallesi 688/12 sokaktaki bir evde meydana geldi. Zihinsel engelli...

Fenalaşan zihinsel engelli çocuk hayatını kaybetti
İZMİR'in Buca İlçesi'nde, zihinsel engelli olduğu öğrenilen 13 yaşındaki İzzetcan A., henüz belirlenemeyen bir nedenle hayatını kaybetti. 
Olay, akşam saatlerinde Göksu Mahallesi 688/12 sokaktaki bir evde meydana geldi. Zihinsel engelli olduğu öğrenilen İzzetcan A., henüz belirlenemeyen bir nedenle fenalaşarak yere yığıldı. İzzetcan A.'nın yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde talihsiz çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. İzzetcan A.'nın cesedi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. 
Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. 

FOTOĞRAF     
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246