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Fatsa’da kaza: 1 ölü, 3 yaralı

ORDU’nun Fatsa İlçesi'nde TIR'la otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza, Dolunay Kavşağı'nda dün gece meydana geldi. Ünye İlçesi'nden Ordu yönüne giden Ferhat Öztaş...

Fatsa’da kaza: 1 ölü, 3 yaralı
ORDU’nun Fatsa İlçesi'nde TIR'la otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Dolunay Kavşağı'nda dün gece meydana geldi. Ünye İlçesi'nden Ordu yönüne giden Ferhat Öztaş yönetimindeki 06 SAR 84 plakalı TIR, kavşakta Dursun Mehmet Erişmiş'in kullandığı 52 EP 765 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Mustafa Erişmiş, Döndü Erişmiş ve Sebahat Erişmiş yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olarak Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Sebahat Erişmiş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavileri hastanelerde devam ederken polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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