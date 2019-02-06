Akif ÖZDEMİR/ADANA, () - GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim, Adana'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Fatih Terim'in, babası yaşamını yitirdi (1)
Akif ÖZDEMİR/ADANA, () - GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim, Adana'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
06 Şubat 2019 Çarşamba 09:55
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