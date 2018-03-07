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Fatih'teki döviz bürosu soyguncusunun kaçış ve yakalanma anı kamerada

  Alper KORKMAZ/İSTANBUL, () FATİH'te müşteri gibi girdiği döviz bürosunu soyan silahlı soyguncunun kaçma anı güvenlik kameralarına yansıdı.  Olay, dün öğle saatlerinde Koca Mustafa Paşa caddesi üzerinde bulunan bir döviz bürosunda...

Fatih'teki döviz bürosu soyguncusunun kaçış ve yakalanma anı kamerada

 

Alper KORKMAZ/İSTANBUL, () FATİH'te müşteri gibi girdiği döviz bürosunu soyan silahlı soyguncunun kaçma anı güvenlik kameralarına yansıdı. 
Olay, dün öğle saatlerinde Koca Mustafa Paşa caddesi üzerinde bulunan bir döviz bürosunda meydana gelmişti. Müşteri kılığında döviz bürosuna gelen silahlı bir kişi, çalışanları etkisiz hale getirerek, yüklü miktarda parayı alarak kaçmıştı. 

KAÇIŞ ANI KAMERADA
Soyguncunun kaçma anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde ellerinde poşet ve çantalarla döviz bürosundan çıkan soyguncu ara sokağa girerek kaçıyor. Bu sırada arkasından çıkan büro çalışanı vatandaşlara seslenerek yardım istiyor. 

YAKALADILAR, POLİSİ BÖYLE BEKLEDİLER
Vatandaşlar sokak üzerinde soyguncuyu yakaladı. Yere yatırılan soyguncunun elleri ve ayaklarına basan vatandaşlar kaçmasına izin vermiyor. Onlarca kişinin arasında kalan soyguncu bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülendi. Bir süre sonra gelen çalışanlar, soyguncuya önce tepki gösteriyor sonra paraların olduğu çantayı alıyor. 

(FOTOĞRAF)

 

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