Fatih'te uyuşturucu operasyonu



Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () İSTANBUL Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik 12 Aralık 2016'da Fatih'te operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 25 bin ecstasy hap, 2 bin 65 lira para ele geçirildi. Operasyon kapsamında R.Ç.(41), E.Y.(57) ve N.A.(52) yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli 25 Aralık 2016'da sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından kaydedildi. Polis ekipleri yaptığı aramalarda poşetler içinde ecstasy hapları ele geçirdiği görüntülendi.