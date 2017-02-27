Fatih'te uyuşturucu baskını



İSTANBUL, () FATİH'te Jandarma ekipleri tarafından baskın yapılan bir evde piyasa değer 100 bin TL'nin üzerinde 3 kilo 840 gram toz esrar, 585 gram scank isimli uyuşturucu madde ve paketlenmiş halde metamfetamin ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatih'te, A.A. isimli bir kişinin evinde uyuşturucu madde bulundurduğunu tespit ederek baskın düzenledi. İstihbarat ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri ile İmla isimli narkotik köpeğinin de katıldığı baskında, evin çeşitli yerlerine saklanmış, bir kısmı satışa hazır halde 3 kilo 840 gram toz esrar, 585 gram scank isimli uyuşturucu madde ve paketlenmiş halde metamfetamin ele geçirildi. Arama yapılan evde şüpheli bir kişi yakalandı. Baskın esnasında evde bulunmayan şüpheli A.A., arkadaşına aratılarak acil eve gelmesi istendi. Arkadaşının aramasından şüphelenmeyen A.A., evin bulunduğu sokakta tertiplenen Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Piyasa değeri 100 bin TL'yi aşan ve İstanbul genelinde piyasa sürülmek üzere olan uyuşturucu maddeler imha edilirken, A.A. ve evde yakalanan diğer kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.A.'nın bağlantılı olduğu kişiler ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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