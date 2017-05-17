Fatih'te trafik kazası: 1 ağır yaralı

Hakan KAYA-Ozan URAL/İSTANBUL,() FATİH'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, orta refüjdeki elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza Aksaray Mahallesi, Turgut Özel Millet Caddesi'nde saat 00.30 sıralarında Aksaray istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi 23 yaşındaki Deniz Akova yönetimindeki 34 PER 12 plakalı otomobil, Aksaray istikametinde seyir halinde ilerlerken sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüjdeki elektrik direğine çarptı. Kaza sonrası sürücü Akova, otomobil içerisinde sıkışırken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan sürücü Akova'yı kurtarmak için çalışma başlattı. Kaza sonrası trafik kontrollü şekilde sağlanırken, caddede uzun trafik yoğunluğu oluştu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Akova'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza yapan otomobilin içerisinde alkol şişesinin bulunduğu görüldü. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(FOTOĞRAFLI)