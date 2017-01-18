Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
MHP'li Şefkat Çetin'den terörle mücadele yorumu
MHP'li Şefkat Çetin'den terörle mücadele...
Enerji Bakanının hacklenen mail adresi soruşturması: 3 tutuklama
Enerji Bakanının hack soruşturması: 3...
Kansere karşı yeni umut mu?.. Ukraynalı bilim insanının buluşu çığır açabilir
Kansere karşı yeni umut mu?..
(Görüntülü Haber) İstanbul Anadolu Adliyesi'nde hareketlilik
İstanbul Anadolu Adliyesi'nde hareketlilik

Fatih'te otomobil kundaklayan 1 kişi yakalandı

    Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () FATİH'te pazar günü bir sitenin otoparkına girerek bir otomobili kundaklayan 3 kişiden 1'i yakalandı. Otomobilin kundaklama anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.  Seyitömer...

Fatih'te otomobil kundaklayan 1 kişi yakalandı

 

 


Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () FATİH'te pazar günü bir sitenin otoparkına girerek bir otomobili kundaklayan 3 kişiden 1'i yakalandı. Otomobilin kundaklama anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

 Seyitömer Mahallesi Lalezar Cami Sokak'taki sitenin otoparkında pazar günü saat 23.15 sıralarında gelen yüzleri maskeli üç kişi park halindeki 34 ZF 2607 plakalı otomobilin camlarını kırarak otomobile yanıcı madde döküp ateşe verdi. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptığı incelemede şüphelilerden birinin 18 yaşından küçük D.G. olduğunu belirledi. D.G. polis ekipleri tarafından yakalanırken yapılan ilk incelemesinde 3 hırsızlık olayından aranması bulunduğu ortaya çıktı. Şüpheli D.G.'nin Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemleri devam ederken, polis ekipleri D.G.'nin yanında bulunan 2 kişinin de yakalanması için çalışmalara devam ediyor.

(FOTOĞRAF)


 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55