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Fatih'te liseli Umut Kansu cinayeti şüphelisi yakalandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL,()-FATİH'te iki grup arasındaki ve silahların ateşlendiği kavga sırasında yoldan geçerken başına isabet eden kurşunla hayatını kaybeden lise öğrencisi 16 yaşındaki Umut Kansu cinayetinin faili olduğu iddia edilen bir...

Fatih'te liseli Umut Kansu cinayeti şüphelisi yakalandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL,()-FATİH'te iki grup arasındaki ve silahların ateşlendiği kavga sırasında yoldan geçerken başına isabet eden kurşunla hayatını kaybeden lise öğrencisi 16 yaşındaki Umut Kansu cinayetinin faili olduğu iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı. 8 ay önce meydana gelen olayda kavgaya karışanlar polis tarafından gözaltına alınmış ancak olayda silahı kullanan kişi bugüne kadar yakalanamamıştı.

Fatih, İskender Paşa mahallesinde 2016 yılının haziran ayında meydana gelen olayda iki grup arasında sokak ortasında bir meydan kavgası yaşanmıştı. Silahların da konuştuğu kavga sırasında ateşlenen silahlardan birinden çıkan mermi, olayla hiçbir ilgisi olmayan 16 yaşındaki Umut Kansu'ya isabet etmişti. Çalışmak için İstanbul'a geldiği öğrenilen lise öğrencisi Umut Kansu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Polis tarafından yapılan çalışmalar sonucu kavgaya karışanlar gözaltına alınmış, ancak silah kullanan kişi yakalanamamıştı. Polis kimliğini tespit ettiği şüpheliyi önceki gün gözaltına aldı. Şüphelinin olayda rastgele ateş açtığı tespit edildi. Asayiş şube müdürlüğünde işlemleri sürdürülen şüphelinin adliyeye sevk edileceği belirtildi. 

(FOTOĞRAF)

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