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Fatih'te kaçak tütün operasyonu

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,() İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih'te piyasa değeri 750 bin TL olan kaçak tütün ele geçirdi. İstanbul Emniyet Müdürülüğü tarafından yapılan...

Fatih'te kaçak tütün operasyonu


Serpil KIRKESER/İSTANBUL,() İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih'te piyasa değeri 750 bin TL olan kaçak tütün ele geçirdi. İstanbul Emniyet Müdürülüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Fatih ilçesinde bulunan bir işhanında kaçak nargile satışını yapıldığının tespit edilmesi üzerine 8 Şubat 2017 günü yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 750 bin TL olan (6661 adet 1565 kg) kaçak nargile tütünü yakalanmıştır. Konuyla ilgili olarak yakalanan C.K. isimli şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.

 

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