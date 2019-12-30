Fatih'te Faslı turistin telefonunu gasp eden şüpheli kamerada 

FATİH'te Fas'lı turistin cep telefonunu gasp eden yaşı 18'den küçük şüpheli, mahalle bekçileri tarafından yakalandı. O anlar güvenlik kameralarına saniye sanıye yansıdı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olarak görev yapan mahalle bekçileri, 12 Aralık günü saat 06.15 sıralarında İskenderpaşa Mahallesinde iki kişinin birbirini kovaladığını gördü. Yaşanan kovalamacayı katılan mahalle bekçileri, bu kişileri yakaladı. Durdurulan kişilerle görüşme yapan mahalle bekçileri, yaşı 18'den küçük olan S.F.'nin, Fas uyruklu Archraf El A.(21)'nın cep telefonunu gasp ettikten sonra kaçtığını ve Archraf El A.'nın şüpheliyi kovaladığını belirledi. Yaşanan kovalamaca sırasında S.F.'nin, Fas uyruklu Archraf El A.'ya ait cep telefonunu yere attığı da öğrenildi. Gözaltına alınan S.F.'nin yapılan sorgusunda 2 evden hırsızlık suçundan kaydı olduğu belirlendi.

Şüpheli S.F.'nin Archraf El A.'yı gasp ettiği anlar ve ardından yaşanan kovalamaca, mahalle bekçilerinin onları durdurmaları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.F. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.