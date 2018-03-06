Fatih'te döviz bürosu soygun girişimi (1)

Murat SOLAK - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL, () FATİH'te, yüzü maskeli ve silahlı olan bir kişi döviz bürosuna gelerek soygun girişiminde bulundu. Şüpheli polis tarafından kaçarken yakalandı.
(FOTOĞRAF)
Murat SOLAK - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL, () FATİH'te, yüzü maskeli ve silahlı olan bir kişi döviz bürosuna gelerek soygun girişiminde bulundu. Şüpheli polis tarafından kaçarken yakalandı. (FOTOĞRAF)
06 Mart 2018 Salı 16:30
Murat SOLAK - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL, () FATİH'te, yüzü maskeli ve silahlı olan bir kişi döviz bürosuna gelerek soygun girişiminde bulundu. Şüpheli polis tarafından kaçarken yakalandı.
(FOTOĞRAF)
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