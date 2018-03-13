Fatih'te doğalgaz patlaması: 1'i bebek 4 yaralı (1)

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, () Fatih'te bir dairede doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı. Patlama sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı. İtfaiyenin olay yerindeki çalışması devam ediyor.
(FOTOĞRAF)
Zeki GÜNAL/İSTANBUL, () Fatih'te bir dairede doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı. Patlama sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı. İtfaiyenin olay yerindeki çalışması devam ediyor. (FOTOĞRAF)
13 Mart 2018 Salı 11:09
Zeki GÜNAL/İSTANBUL, () Fatih'te bir dairede doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı. Patlama sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı. İtfaiyenin olay yerindeki çalışması devam ediyor.
(FOTOĞRAF)
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