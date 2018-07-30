 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İYİ Parti Başkanlık divanı Akşener'in tek aday gösterilmesini teyit etti
İYİ Parti Başkanlık divanı Akşener'i...
Meral Akşener'den genel başkanlık için flaş açıklama
Meral Akşener'den genel başkanlık için...
Beşiktaş'ta 2 önemli gelişme
Beşiktaş'ta 2 önemli gelişme
Ahmet Ağaoğlu: Büyük başkan değil, hizmetçiniz olan başkanım
Ahmet Ağaoğlu: Büyük başkan değil,...

Fatih sokakları savaş alanına döndü

FATİH, Aksaray'da iki grup arasında pompalı tüfeklerin ve bıçakların kullanıldığı kavga  çıktı. Çıkış nedeni henüz belli olmayan kavga nedeniyle sokaklar savaş alanına döndü. O anlar amatör kamera...

FATİH, Aksaray'da iki grup arasında pompalı tüfeklerin ve bıçakların kullanıldığı kavga 
çıktı. Çıkış nedeni henüz belli olmayan kavga nedeniyle sokaklar savaş alanına döndü. O anlar amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, 17.00 sıralarında Aksaray'da meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bir restoranda başlayan tartışma çıktı. Kısa sürede onlarca kişinin dahil olduğu olay, bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Sokakta başlayan kavga bir dükkanın içinde devam etti. Dükkandakİ arbedede bıçaklar kullanılırken, yaralananlar oldu. Yaralanan bir kişi can havliyle kendini dışarıya atarken, arkasından gelen diğer gruptan bir kişi elindeki bıçakla tekrar saldırdı. Çevredekiler araya girerken, üç, dört el silah sesi yükseldi.

POMPALI TÜFEKLERLE ATEŞ ETTİLER
Bir süre sonra ayrılan gruplardan birisinin üyeleri ellerindeki pompalı tüfekler ve silahlarla diğer grubun kaçtığı yöne doğru ateş etti. Diğer gruptakilerin de ellerine tabure ve sandalye alarak, ateş edenlere karşı hamle yapması kameraya yansıdı. 

4 KİŞİ YARALANDI
Bir süre sonra olay yerine polis ekipleri geldi. Kavgaya karışan iki grubun arasına giren polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin yatıştırmakta hayli güçlük çektiği olay çevredeki insanların da korkuya kapılmasına neden oldu. Polis ekipleri kalabalığı dağıtmak için havaya birkaç el ateş etti. Kavgada biri ayağından silahla olmak üzere, toplam 4 kişinin yaralandı. Ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Polis çevrede yaptığı araştırmada bir iş yerinde saklanmış, pompalı tüfeğe el koydu. Olaya karıştığı belirlenen  10 kişi gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(Görüntülü) Fatih sokakları savaş alanına döndü; bıçaklama anı kamerada (2)
(Görüntülü) Fatih sokakları savaş alanına döndü; bıçaklama anı kamerada (2)
İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Anahtar Kelimeler:
Savaş AlanıFatih Soakları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar