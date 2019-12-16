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Fas uyruklu yabancı terörist savașçı sınır dışı edildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Fas uyruklu yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda...
GÜVENLİK 16.12.2019, 19:30
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Fas uyruklu yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün 1 Fas uyruklu YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün 1 Fas uyruklu YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.
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