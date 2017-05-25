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Fal baktığı evden 9 bin liralık altın çalan İranlı kadın gözaltında

SAMSUN'da fal bakmak için girdiği evde "Sizde nazar var. Bana bir tencere ve altınlarınızı verin" diyerek kandırdığı 3 kız kardeşin 9 bin lira değerinde altınlarını çalan İranlı kadın, polis tarafından gözaltına alındı. Olay...

Fal baktığı evden 9 bin liralık altın çalan İranlı kadın gözaltında
SAMSUN'da fal bakmak için girdiği evde "Sizde nazar var. Bana bir tencere ve altınlarınızı verin" diyerek kandırdığı 3 kız kardeşin 9 bin lira değerinde altınlarını çalan İranlı kadın, polis tarafından gözaltına alındı.
Olay dün Canik İlçesi Karşıyaka Mahallesi Mekke Caddesi'nde meydana geldi. Muazzez Kahraman, iki kız kardeşini evine çağırdı. Kardeşler daha önceden tanıdıkları İranlı 34 yaşındaki Mazandaranı S. adlı kadını fallarına bakması için eve çağırdı. Bir süre sonra eve gelen İranlı kadın, fal bakmaya başladıktan sonra, "Sizde nazar var. Bunun için kurşun dökeceğim. Bana bir tencere ve altınlarınızı verin" dedi. Bunun üzerine 3 kardeş falcıya önce tencere, sonra da 9 bin lira değerindeki altınlarını verdi. Şüpheli kadın, altınları tencerenin içine attıp kapağını kapattı. Sonra da "Ben evden çıkana kadar tenceredeki altınları dokunmayın" dedi.
Şüpheli kadın daha sonra kardeşlerin dalgınlığından faydalanıp altınları aldıktan sonra evden ayrıldı. Falcının evden ayrılmasının ardından tencerenin kapağını açan kardeşler, altınların olmadığını anlayınca polise ihbarda bulundu. İhbarın ardından soruşturma başlatan polis, İranlı kadını yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheli suçlamaları reddederken, soruşturma sürüyor.

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