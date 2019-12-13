'Faili meçhuller' davasında karar

ANKARA 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, 1990'lı yıllarda işlenen 19 faili meçhul cinayetle ilgili, 19 sanık hakkında açılan davayla ilgili kararını açıkladı. Mahkeme, 17 cinayet yönünden delil yetersizliğinden tüm sanıkların beraatına, 2 cinayet yönünden 6 sanığın ve firari Mahmut Yıldırım'ın dosyasının ayrılmasına karar verdi.

Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına, şikayetçi ve sanık avukatları katılırken, sanıklardan gelen olmadı. Mahkeme, gelinen aşamada savunmaların bittiğini belirterek Cumhuriyet Savcısına esas hakkındaki mütalaası için söz verdi. Savcı, tüm suçlamalar yönünde yeterli delil bulunmadığını, 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gereği sanıkların beraatına karar verilmesini talep etti. Savcı, firari Mahmut Yıldırım’ın dosyasının ayrılmasını, dava sürecinde öldüğü anlaşılan sanık Ahmet Demirel’in ise dosyasının düşmesine karara verilmesini istedi.

AVUKATLARDAN MÜTALAAYA TEPKİ

Şikayetçi avukatlar, mütalaaya tepki gösterdi. Avukat Murat Yılmaz, "Bu mütalaa hiç şaşırtıcı değil. 1990’lı yıllarda devlet içinde kurulan bu çetenin suç işlediğini herkes biliyor. Mahkemenin bağımsız bir şekilde karar vermeyeceğini de biliyoruz. Karar da bizim açımızdan şaşırtıcı olmayacaktır" dedi. Avukat Nuray Özdoğan da "Devletin talimatıyla kurulan bu çetenin işlediği cinayetler devleti de sorumlu tutar. Bu aşamada yargıya görev düşüyor. Mahkeme bu görevi siyasi baskılar nedeniyle yürütemiyorsa yargılamaya devam etmemelidir. Eğer mahkeme bu yargılamayı adil bir şekilde yapmayacaksa bu suçlardan onun da sorumluluğu olur" dedi. Sanık avukatları ise mütalaaya katıldıklarını belirterek, müvekkilleri yönünden beraat verilmesini istedi.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Mahkeme, 17 cinayetle ilgili tüm sanıklar için delil yetersizliğinden beraat kararı verdi. Mahkeme, İranlı Lazem Esmaeili ve Asker Smitko cinayetiyle ilgili firari sanık Mahmut Yıldırım ile diğer sanıklar Mehmet Ağar, İbrahim Şahin, Korkut Eken, Ayhan Çarkın, Ayhan Akça ve Ziya Bandırmaloğlu'nun dosyasının ayrılmasına hükmetti. Ölen sanık Ahmet Demirel’in dosyasının ise düşmesine karar verildi.