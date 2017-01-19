Faciaya kıl payı... Freni boşalan park halindeki TIR Bursa-Ankara karayoluna girdi

BURSA'da park halindeyken freni boşalarak Bursa-Ankara karayoluna giren TIR'ın şans eseri herhangi bir araca çarpmaması olası faciayı önledi. Bariyerlere çarparak alt yola kısmen sarkan TIR, vinçle kaldırıldı.Kaza saat 02.00 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Esenevler Kavşağı'nda meydana geldi. Murat Topçu, 05 DJ 946 plakalı TIR'ı Yiğitler Mahallesi 201'inci Sokak'a park ederek yanından ayrıldı. Bir süre sonra freni boşalan TIR yokuş aşağı hareket etmeye başlayarak Bursa-Ankara karayolu'na doğru ilerlemeye başladı. Kontrolsüz ilerleyen TIR yola çıkarak bariyerlere çarptı ve alt yola kupa kısmı sarktı. Bu sırada yoldan geçen başka araç olmaması olası bir faciayı önledi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine sevk edilen polis ekipleri Bursa-Ankara karayolu Ankara gidiş yönünü trafiğe kapattı. Hasar gören TIR, sevk edilen vinçle TIR kaldırılırken, belediye ekiplerinin temizlik işlemlerinden sonra yol trafiğe açıldı.