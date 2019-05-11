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Fabrikanın geri dönüşüm kısmında çıkan yangın korkuttu

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ()- İZMİR'in Menemen ilçesinde, rüzgar gülü üretimi yapan fabrikanın geri dönüşüm kısmında çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangın, akşam saatlerinde ilçedeki İzmir...

Fabrikanın geri dönüşüm kısmında çıkan yangın korkuttu

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ()- İZMİR'in Menemen ilçesinde, rüzgar gülü üretimi yapan fabrikanın geri dönüşüm kısmında çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde ilçedeki İzmir Serbest Bölgesi'nde (İZBAŞ) rüzgar gülü üretimi yapan fabrikanın geri dönüşüm bölümünde bilinmeyen nedenle çıktı. Geri dönüşüm bölümünden yükselen dumanı gören çalışanlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, fabrikaya çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda, geri dönüşüm bölümündeki alevleri kontrol altına aldı. Kimsenin yaralanmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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