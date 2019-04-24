Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi olup ifade verdi
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi...
Hindistan'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Hindistan'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Kılıçdaroğlu, YSK'nın KHK kararını değerlendirdi
Kılıçdaroğlu, YSK'nın KHK kararını değerlendirdi
Bahçeli'den, TBMM töreninde çarpıcı açıklamalar
Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na baldırıyla ilgili konuştu

Fabrikadan çaldığı makineler için sanayi sitesinde depo kiralamış

Davut CAN/İZMİR, () - İZMİR'in Menemen ilçesindeki mantar üretim fabrikasından ağır makineleri çalan ve bunları saklamak için sanayi sitesinden depo kiralayan H.K., gözaltına alındı. Olay, dün, Menemen'e bağlı ​İnönü Mahallesi'nde...

Fabrikadan çaldığı makineler için sanayi sitesinde depo kiralamış

Davut CAN/İZMİR, () - İZMİR'in Menemen ilçesindeki mantar üretim fabrikasından ağır makineleri çalan ve bunları saklamak için sanayi sitesinden depo kiralayan H.K., gözaltına alındı.
Olay, dün, Menemen'e bağlı ​İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. M.K.'ye ait mantar üretim fabrikasından piyasa değeri 200 bin TL olan balya açma makinesi, poşetleme makinesi, kalorifer kazanı, tohum serpme makinesi, pamuk sıkma makinesi, buhar kazanı ve 2 konteyner çalındı. Hırsızlık olayını fark eden M.K.'nin ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. İş yeri ve çevresindeki işletmelerin güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından hırsızın, H.K. olduğu tespit edildi. Aliağa'da oturduğu belirlenen H.K., bugün sabah saatlerinde evine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Jandarmaya götürülen H.K., sorgusunda, çaldığı makineleri saklamak için Aliağa Sanayi Sitesi'nde depo kiraladığını söyledi. Depoya giden ekipler, çalıntı malları alıp, sahibine teslim etti. H.K.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328