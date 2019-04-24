Fabrikadan çaldığı makineler için sanayi sitesinde depo kiralamış

Davut CAN/İZMİR, () - İZMİR'in Menemen ilçesindeki mantar üretim fabrikasından ağır makineleri çalan ve bunları saklamak için sanayi sitesinden depo kiralayan H.K., gözaltına alındı.

Olay, dün, Menemen'e bağlı ​İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. M.K.'ye ait mantar üretim fabrikasından piyasa değeri 200 bin TL olan balya açma makinesi, poşetleme makinesi, kalorifer kazanı, tohum serpme makinesi, pamuk sıkma makinesi, buhar kazanı ve 2 konteyner çalındı. Hırsızlık olayını fark eden M.K.'nin ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. İş yeri ve çevresindeki işletmelerin güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından hırsızın, H.K. olduğu tespit edildi. Aliağa'da oturduğu belirlenen H.K., bugün sabah saatlerinde evine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Jandarmaya götürülen H.K., sorgusunda, çaldığı makineleri saklamak için Aliağa Sanayi Sitesi'nde depo kiraladığını söyledi. Depoya giden ekipler, çalıntı malları alıp, sahibine teslim etti. H.K.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.