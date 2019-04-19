Fabrikadaki hidrolik makinede patlama: 1 işçi öldü

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da, hidrolik fabrikasındaki hidrolik makinede meydana gelen patlama sonucu işçi İsmail Oğuz (42), yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde, merkez Karatay ilçesine bağlı Büyükkayacık Mahallesi 405 Sokak'taki hidrolik fabrikasında meydana geldi. İşçi İsmail Oğuz, çalışırken, henüz bilinmeyen nedenle hidrolik makinede patlama meydana geldi. Sesleri duyan diğer çalışanlar, yanına gidince Oğuz'u kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken buldu. İşçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Oğuz'un hayatını kaybettiği belirledi. Fabrikada 7 yıldır çalışan İsmail Oğuz'un cansız bedeni, otopsi için Konya Numune Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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