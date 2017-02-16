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Fabrikada zehirlenen 31 işçi hastaneye kaldırıldı

KONYA'da bir fabrikanın deterjan paketleme bölümünde çalışan 31 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi'nde bulunan 3'ncü Organize Sanayi Sitesi'ndeki...

Fabrikada zehirlenen 31 işçi hastaneye kaldırıldı
KONYA'da bir fabrikanın deterjan paketleme bölümünde çalışan 31 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi'nde bulunan 3'ncü Organize Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikada meydana geldi. Fabrikanın deterjan paketleme bölümünde gece vardiyasında çalışan işçilerden bir bölümü baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri ile fenalaştı. Firma yetkililerinin ihbarı üzerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. 31 işçi ambulanslarla ve fabrikaya ait araçlarda kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçilerin durumlarının iyi olduğu ve çoğunun taburcu edildiği belirtildi. Yaklaşık 100 işçininde sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı fabrikada muayene edildiği öğrenildi. İşçiler polise verdikleri ilk ifadelerinde, çalıştıkları sırada dışarıdan bilmedikleri bir gaz kokusunun geldiğini, bu kokudan sonra baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetlerinin arttığını söyledikleri belirtildi. İşçilerin zehirlenme nedenlerinin belirlemek için çalışmalar sürüyor.

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